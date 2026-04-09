Gobierno irlandés despliega al Ejército para desbloquear protestas por precio de energía

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Dublín, 9 abr (EFE).- El Gobierno irlandés confirmó este jueves que desplegará efectivos del Ejército para desbloquear las carreteras e instalaciones energéticas cerradas por los vehículos de los manifestantes que por tercer día protestan en diferentes partes del país por los precios del combustible.

El ministro de Justicia, Jim O’Callaghan, anunció hoy en un comunicado que las fuerzas armadas cooperarán con la Policía (Garda) para abrir de nuevo vías de transporte e infraestructuras críticas.

Camiones, autobuses y tractores bloquean desde el martes algunas calles de las principales ciudades del país, así como carreteras y autopistas de acceso a éstas e instalaciones energéticas, como refinerías, en unas protestas que han causado caos circulatorio en el transporte.

«No permitiremos que continúe el bloqueo de infraestructuras nacionales críticas y se ha solicitado la asistencia de las Fuerzas de Defensa (…) Los propietarios de esos vehículos deben retirarlos inmediatamente esta mañana y no podrán quejarse después por cualquier daño causado a dichos vehículos durante su retirada», señaló la nota de Justicia.

O’Callaghan aseguró que «negar a las personas el acceso al combustible y al agua potable constituye una interferencia inaceptable en los derechos humanos más básicos».

El primer ministro irlandés, Micheál Martin, también defendió hoy la «paciencia» de las fuerzas del orden durante estos días de manifestaciones y criticó la deriva que han tomado las protestas.

El jefe del Ejecutivo de Dublín, de coalición entre centristas y democristianos, subrayó que el derecho a la protesta pacífica es «una piedra angular de nuestra democracia», pero consideró «han ido ya mucho más allá de lo aceptable».

«Tenemos arterias principales bloqueadas y los elementos esenciales de la economía están siendo detenidos y paralizados. Eso no es justo para la gente de Irlanda. No es una forma justa de protesta», declaró Martin a la cadena pública RTE.

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