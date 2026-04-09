Gobierno libanés ordena al Ejército que garantice el monopolio de las armas en Beirut

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Beirut, 9 abr (EFE).- El primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, ordenó este jueves al Ejército y a las fuerzas de seguridad que refuercen el control sobre la gobernación de Beirut y «restrinjan el uso de las armas» en la capital libanesa, en un momento de máxima tensión tras los ataques de Israel en varios puntos del país.

«Se solicita al Ejército y a las fuerzas de seguridad que refuercen de inmediato el control total del Estado sobre la gobernación de Beirut, que restrinjan el uso de armas en dicha gobernación únicamente a las fuerzas de seguridad legítimas», dijo al término de la sesión del Consejo de Ministros.

Salam afirmó que esta medida tiene como finalidad «preservar la seguridad y las propiedades de los ciudadanos», al tiempo que pidió a las fuerzas de seguridad que hagan cumplir la ley y «que tomen las medidas necesarios contra los infractores». EFE

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