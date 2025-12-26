Gobierno peruano promulga controvertida ley que prorroga formalización de pequeña minería

Lima, 26 dic (EFE).- El gobierno peruano promulgó este viernes la ley que extiende hasta fines del 2026 el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal, una prorroga reclamada por centenares de mineros informales y cuestionada por otros sectores por presuntamente alentar la minería ilegal en momentos de una importante alza de precios internacionales de los metales.

La ley 32537 prorrogó la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la entrada en vigor de la ley de pequeña minería y minería artesanal (Mape) y su reglamento, según la norma publicada en la gaceta oficial del diario El Peruano.

La norma indica que los titulares inscritos en el Reinfo realizarán un proceso obligatorio de declaración de la ubicación real de sus operaciones en un plazo máximo de 120 días.

Esta declaración se realizará a través de la Ventanilla Única de Formalización Minera con la información georreferenciada y documental que permita verificar la ubicación exacta del yacimiento, el área de operación y las actividades desarrolladas.

Cientos de mineros informales acamparon en los exteriores del Congreso para pedir la prorroga, antes de que se ratificara esta ampliación en el Legislativo.

El primer ministro, Ernesto Álvarez, adelantó que habían dos puntos «no negociables» sobre esta ley, uno que la vigencia del Reinfo sea sólo por un año adicional para evitar que se convierta en un pretexto para la minería ilegal y otro el no retorno de los 50.000 mineros excluidos del proceso por persistir en la ilegalidad.

Sin embargo, el jefe de Estudios Económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE), Martín Valencia, declaró a Canal N que esta ley provoca que la minería informal termine desplazando a la formal y que, en momentos de altos precios de las materias primas, el riesgo es que el próximo año la producción ilegal de oro supere a la formal en el Perú.EFE

