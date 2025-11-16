Gobierno peruano revisa la cuestionada compra de un avión Antonov para la Policía Nacional

2 minutos

Lima, 16 nov (EFE).- El ministerio peruano del Interior informó este domingo que ha puesto en proceso de revisión la compra de un avión para la Policía Nacional del Perú (PNP), para verificar sus condiciones técnicas y legales, tras una denuncia periodística que afirmó que la nave Antonov es obsoleta y le costaría 63,9 millones de dólares, el doble de su precio real.

Un comunicado del ministerio del Interior precisó que aún no se ha suscrito ningún contrato de adquisición y que el proceso se encuentra en revisión y evaluación técnica.

El mensaje indicó que el proceso de adquisición se inició antes de la gestión del actual Gobierno transitorio de José Jerí en octubre pasado.

Así mismo, invitó a la Contraloría General de la República a acompañar la revisión para garantizar «una evaluación objetiva y transparente».

«En caso se advierta alguna contravención a la normativa vigente, se dejará sin efecto la compra y se determinarán las responsabilidades correspondientes», señaló el ministerio.

El diario La República denunció este domingo que el ministerio del Interior concedió el contrato a la empresa de Emiratos Árabes Unidos, Aero Express FZE, pero que la embajada de Ucrania en Lima informó al Ejecutivo que esa compañía no es la fabricante de la aeronave modelo AN-74, que se ha dejado de producir desde 2014.

De acuerdo con el embajador de Ucrania para Perú, Colombia y Ecuador, Yuriy Polyukhovych, citado por el diario, el Antonov AN-74 comprado por el gobierno peruano ya no se fabrica desde 2014 y su costo aproximado es de treinta millones de dólares, menos de la mitad del precio que abonaría Perú.

«Los aviones de marca Antonov (también conocidos como AN) son diseñados, proyectados y producidos únicamente por la Sociedad Anónima Antonov (y son) de propiedad del Gobierno de Ucrania», informó Polyukhovych en una carta dirigida a la Dirección de Aviación Policial (DIRAVPOL) de Perú, indicó el matutino. EFE

mmr/jrg