Gobierno uruguayo homenajea a los trabajadores y reconoce la apertura de nuevos debates

2 minutos

Montevideo, 1 may (EFE).- El Gobierno de Uruguay homenajeó este viernes a los trabajadores mediante un mensaje en cadena nacional y reconoció la apertura de nuevos debates vinculados a temas como la organización del tiempo de trabajo y de descanso.

«Esta discusión es la misma que el movimiento obrero dio en el siglo XIX, hoy en una forma nueva», dijo el ministro de Trabajo y Seguridad Social del país sudamericano, Juan Castillo.

Allí explicó que el mundo está en transformación, con avances tecnológicos que «inciden en cómo se contrata, se organiza y se evalúa el trabajo».

Además, el ministro advirtió que la brecha de empleo entre hombres y mujeres «sigue en 16 puntos», que «la brecha salarial de género ronda el 21 %» y que «el 70 % de los hogares pobres tienen jefatura femenina, en su amplia mayoría con menores a cargo».

En el mensaje emitido en cadena nacional, Castillo se comprometió a «no eludir» estos debates y -por el contrario- resolverlos por medio del diálogo.

«La respuesta que este Gobierno propone es la misma que aprendimos de la historia: ampliar derechos con las herramientas del presente», detalló Castillo.

«En este primero de mayo rendimos homenaje a quienes forjaron este camino antes que nosotros y renovamos el compromiso de seguir construyendo un Uruguay más justo, más igualitario y con más oportunidades. Sigamos avanzando con memoria, con convicción y con esperanza. Por el trabajo, por la justicia social y por un mundo de paz, ¡Viva el primero de mayo!», concluyó el mensaje.

Más temprano, el presidente Yamandú Orsi saludó a los trabajadores uruguayos a través de una publicación en su cuenta de X.

Allí, el mandatario escribió: «Para los que mueven las máquinas, para las que enseñan, para las que cuidan, para los que nos cuidan, para los que producen, para las que construyen, para las que venden, para los que atienden. Para quienes hacen de la solidaridad una razón de vida. Para las y los trabajadores de mi querido Uruguay, ¡salud en su día!».

Distintas autoridades, incluido Orsi, asistieron este viernes al acto por el Día Internacional de los Trabajadores encabezado por la central sindical PIT-CNT. EFE

dcf/scr/rrt