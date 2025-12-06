The Swiss voice in the world since 1935
Gobierno venezolano augura una «gran victoria» frente a las «amenazas» de Estados Unidos

Caracas, 6 dic (EFE).- El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, auguró este sábado una «gran victoria» frente a las que consideró como «amenazas» de Estados Unidos, que mantiene un despliegue aeronaval en el mar Caribe bajo el argumento de combate al narcotráfico, pero que Nicolás Maduro denuncia como un intento de propiciar un cambio de régimen. EFE

