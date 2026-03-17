González responde a Noboa tras acusación de que Colombia la acoge junto a familia de Fito

3 minutos

Guayaquil (Ecuador), 17 mar (EFE).- La excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González respondió este martes al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien sugirió que Colombia la acoge junto a familiares del narcotraficante Adolfo Macías, alias Fito, líder del grupo criminal Los Choneros, en medio de tensiones entre ambos países.

«¡Ya trabaja papito! Acabé de hacer deporte, voy a desayunar, atenderé unas reuniones y luego te cuento un poco de mi agenda internacional, estaré en varios países», escribió González sobre el mensaje que Noboa hizo en su cuenta de la red social X.

Noboa hizo esas acusaciones en una publicación en la que también desmintió que se estén realizando bombardeos a Colombia, como denunció un día antes el presidente de ese país, Gustavo Petro, luego de que fuese hallada una bomba «tirada desde un avión» cerca de la frontera con Ecuador.

«Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo», señaló Noboa al afirmar que, junto a la «cooperación internacional», están «bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos que su mismo Gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera».

Desde la noche del pasado domingo rige en cuatro provincias de Ecuador un toque de queda nocturno para intensificar los operativos en la «guerra» que desde hace más de dos años Noboa declaró al crimen organizado, lo que aparentemente incluye bombardeos y uso de explosivos contra viviendas e inmuebles supuestamente usados por las organizaciones criminales.

Al mismo tiempo, se han desplegado grandes ofensivas contra la minería ilegal en zonas fronterizas de Colombia y Perú, que han incluido el lanzamiento de baterías de misiles desde camiones militares.

En medio de esa restricción de movilidad, Noboa aseguró que la familia de Fito había cruzado hacia Colombia, «coincidentemente al mismo tiempo que la excandidata Luisa González», sin dar más detalles.

La excandidata presidencial dijo en otro mensaje que debían allanar el aeropuerto de Quito, que no está incluido en las zonas en las que rige esta medida, «porque habíamos cientos de personas tomando vuelos en pleno toque de queda». «Lo siento pero el chiste (se) cuenta solo», añadió.

Ecuador y Colombia están inmersos en una guerra comercial iniciada en enero por Noboa, al anunciar la imposición de una «tasa de seguridad» del 30 % a importaciones colombianas, ante una supuesta falta de acciones del Gobierno vecino en la lucha contra el narcotráfico en la frontera, lo que permite que grandes cantidades de cocaína lleguen al país para ser enviadas al extranjero por vía marítima.

Esta situación ha llevado a Ecuador a enfrentar su peor crisis de violencia de la historia, con un récord de 9.235 homicidios reportados en 2025.

Colombia respondió con aranceles a 73 productos y cortó el suministro de electricidad a Ecuador, por lo que el Gobierno de Noboa aumentó la tarifa que cobraba por transportar crudo colombiano por uno de sus más grandes oleoductos y subió el gravamen al 50 % desde el pasado 1 de marzo.

Entre Colombia y Ecuador ya hubo una ruptura de relaciones diplomáticas en 2008, cuando militares de Colombia ingresaron en territorio ecuatoriano para bombardear un campamento de las Fuerzas Armadas de Revolucionarias de Colombia (FARC), en el que murió el líder guerrillero Raúl Reyes. EFE

cbs/gpv