Gonzalo Celorio ensalza los profundos vínculos entre México y España al recoger el Premio Cervantes

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El escritor mexicano Gonzalo Celorio consideró que «la nacionalidad mexicana no puede disociarse de la historia y de la cultura españolas» durante su discurso al recoger este jueves el prestigioso Premio Cervantes, donde el rey Felipe VI calificó a ambos países de «más» que hermanos.

«La nacionalidad mexicana no puede disociarse de la historia y de la cultura españolas que le son inherentes, con sus propias peculiaridades», resaltó Celorio en su aceptación del galardón más importante de las letras en español.

«México es parte sustancial de lo que Carlos Fuentes denominó felizmente el territorio de La Mancha», agregó el ensayista, novelista y editor mexicano en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, cerca de Madrid, donde se celebra el solemne acto cada 23 de abril, fecha de conmemoración del aniversario de la muerte en 1616 de Miguel de Cervantes.

Precisamente la huella del autor de «Don Quijote de la Mancha» ocupó parte del discurso Celorio, de 78 años, quien reflexionó también sobre la marcada influencia de su familia -con raíces en México, España o Cuba- en su carrera y obra literaria.

«He dedicado toda mi vida a la palabra», resumió el galardonado, repasando las múltiples facetas de una carrera donde destacan novelas como «Amor propio», «El viaje sedentario», «Y retiemble en sus centros la tierra» y «Mentideros de la memoria», así como los ensayos «Los subrayados son míos» o «Cánones subversivos».

Doctor en Lengua y Literaturas Hispánicas, especializado en Literatura Hispanoamericana por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Celorio, quien es también director de la Academia Mexicana de la Lengua, ha desarrollado igualmente una extensa labor académica y docente.

«Su vida y su trayectoria nos recuerdan que México y España son más que países hermanos. Son culturas entrelazadas por la lengua y la cultura, unidas por una cercanía sincera y un afecto compartido que perdura en el tiempo», celebró de su lado el rey de España, Felipe VI, encargado de entregarle el galardón junto a la reina Letizia.

– Deshielo –

La entrega de premio -cuyo ganador, como todos los años, se había anunciado en noviembre- llega además en pleno deshielo de las relaciones entre México y España, tensadas en los últimos años por la exigencia mexicana de disculpas por la conquista española de América.

Tras los roces diplomáticos pasados, ambos gobiernos tuvieron recientes gestos de distensión, y el rey Felipe VI de España reconoció en marzo que hubo abusos durante la conquista.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, escenificó este acercamiento con una visita el sábado a una cumbre en Barcelona en la que aseguró que no hay ni hubo crisis con España.

El Cervantes, con una dotación de 125.000 euros (unos 146.000 dólares), se empezó a entregar hace cinco décadas.

El prestigioso galardón recayó en el pasado en otros grandes nombres de las letras en español como Alejo Carpentier, Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa, Camilo José Cela, Guillermo Cabrera Infante, Álvaro Mutis, Carlos Fuentes, Nicanor Parra, Elena Poniatowska, Sergio Ramírez o Ida Vitale, entre otros.

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