Grecia envía fragatas y cazas a Chipre tras el ataque de un dron iraní a base británica

1 minuto

Atenas, 2 mar (EFE).- El Gobierno griego ha anunciado este lunes que envía dos fragatas de guerra y dos cazas F-16 a Chipre para «contribuir de todas las formas posibles» a la defensa de la isla, después de que la pasada noche un dron de fabricación iraní impactara en la base británica de Akrotiri en la isla mediterránea.

«Tras los ataques injustificados en territorio chipriota, Grecia contribuirá de todas las formas posibles a la defensa de Chipre durante la crisis actual, con el fin de hacer frente a las amenazas y las acciones ilegales en su territorio», señaló este lunes el ministro de Defensa de Grecia, Nikos Dendias.EFE

