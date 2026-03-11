Grecia refuerza la seguridad de las bases de EEUU en su territorio por la guerra con Irán

2 minutos

Atenas, 11 mar (EFE).- Grecia ha reforzado la seguridad de las bases militares de Estados Unidos en su territorio ante el riesgo de ataques, espionaje y sabotaje tras la escalada bélica en Oriente Medio desencadenada por los ataques de EEUU e Israel contra Irán, informó este miércoles la prensa griega.

Los servicios secretos griegos (EYP) han preparado un operativo para reforzar la seguridad en todas las bases militares estadounidenses en Grecia, especialmente en la base naval de Souda, situada en la isla de Creta, y la de Alejandrópolis, en el noreste del país, dos de las más importantes para Washington en el sureste del Mediterráneo.

Agentes del EYP han puesto bajo una mayor vigilancia distintos puntos de interés alrededor de estas bases con el objetivo de prevenir actividades de espionaje, ataques o intentos de sabotaje, informó la emisora privada Skai.

Se están inspeccionando hoteles, propiedades de alquiler a corto plazo y otros alojamientos turísticos para detectar estancias inusuales de personas procedentes de Oriente Medio, así como de viajeros con pasaportes diferentes a su país de origen.

El pasado 2 de marzo, la Policía griega detuvo en el aeropuerto internacional de Atenas, poco antes de que abandonara el país, a un ciudadano georgiano sospechoso de espiar para Irán la base de Souda y que permanece desde entonces en prisión preventiva.

El hombre llegó a Atenas a comienzos de febrero, procedente de Düsseldorf (Alemania), y unos días después tomó otro vuelo a Creta, donde se instaló en un hotel frente a la base militar.

En los últimos ocho meses, cuatro personas han sido detenidas por las autoridades bajo la sospecha de espionaje en Creta y en Alejandróplis, informó el diario griego Efsyn.

La red de agentes de EYP se ha reforzado también alrededor de dos bases aéreas estadounidenses en el centro del país que albergan drones estadounidenses y que se han utilizado en el pasado como estación en el traslado de unidades aerotransportadas y helicópteros de guerra de EEUU.EFE

