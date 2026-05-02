Gremio de abogados tunecinos denuncia control del Gobierno en las sentencias judiciales

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Túnez, 2 may (EFE).- El gremio de abogados de Túnez denunció este sábado el control del Ministerio de Justicia al ejercicio de los jueces, a los que -aseguraron- se les impide desempeñar sus funciones «con independencia de las autoridades políticas», con el objetivo de «menoscabar las libertades públicas y los derechos básicos» y «manipular» las sentencias.

Según un comunicado de la Orden Nacional de Abogados de Túnez, esta situación ha derivado en la utilización del poder judicial en procesos y juicios en los que se ven perjudicados diversos sectores de la sociedad, con afiliaciones u orientaciones al margen de las del Gobierno, así como sus defensores ante los tribunales.

Para los abogados, esto constituye un «continuo desprecio de las autoridades a las legítimas peticiones» de los profesionales del derecho, cuyo trabajo se ha convertido en una «situación totalmente insostenible, ya que representa una violación de la profesión y un ataque a sus valores y principios».

El gremio denunció que, tras reiteradas solicitudes de diálogo y negociación, recogidas en un memorando enviado el pasado enero al Ministerio de Justicia, las autoridades gubernamentales «han cerrado la puerta», lo que ha conllevado a una escalada de tensiones dentro de la profesión jurídica.

Ante esta situación, que consideraron «insostenible», reiteraron su rechazo al «ataque sistemático contra el derecho a la defensa, incluidas las restricciones deliberadas impuestas a los jueces en el ejercicio de su labor dentro y fuera de los tribunales».

Condenaron, además, el «menoscabo deliberado de los fundamentos de un juicio justo, principalmente la erosión de las garantías de independencia judicial», lo que -aseguraron- «se evidencia en la persistente parálisis del Consejo Judicial Supremo Provisional y la ausencia de cualquier indicio de que se vaya a establecer el Consejo Judicial Supremo, como estipula la Constitución».

Los letrados, que expresaron su solidaridad con los abogados presos que «han sido objeto de procesamientos injustos y juicios arbitrarios», explicaron que evalúan una fecha para llevar a cabo una huelga general y otras acciones, y llamaron a boicotear los tribunales penales «que violen deliberadamente las normas de un juicio justo».

Desde que el presidente tunecino, Kais Said, se arrogó plenos poderes en 2021, diversos gremios, así como miembros de organizaciones nacionales e internacionales, denunciaron un deterioro del clima de libertades y una intensificación del control y la represión. EFE

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