Grupo proiraní anuncia que liberará a la periodista estadounidense secuestrada en Bagdad

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Bagdad, 7 abr (EFE).- El grupo proiraní Kataib Hizbulá anunció este martes que liberará a la periodista estadounidense Shelly Kittleson, secuestrada hace una semana por miembros de la formación a plena luz del día en Bagdad.

El portavoz y responsable de seguridad del grupo, Abu Mujahid al Aasaf, indicó en un comunicado difundido en su canal de Telegram que «en reconocimiento a la postura patriótica del primer ministro saliente (Mohamed Shia al Sudani), hemos decidido liberar a la acusada estadounidense, Shelly Kittleson, con la condición de que abandone el país de inmediato».

Además, advirtió de que esta «iniciativa no se repetirá en los próximos días», dado que se encuentran actualmente en un «estado de guerra librada por el enemigo sionista-estadounidense contra el islam».

Después del anuncio en su canal, el grupo publicó un vídeo de la periodista de una duración de más de dos minutos mientras estaba secuestrada en el que el grupo consideró como una «confesión» de su «papel» y «actividades» en Irak.

En el escueto comunicado del grupo no se indicó cuándo la informadora iba a ser liberada ni tampoco dio detalles sobre su estado de salud.

Hasta el momento, las autoridades iraquíes y estadounidenses no se han pronunciado al respecto.

Kataib Hizbulá forma parte de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), un grupo paraguas que opera bajo el Gobierno iraquí pero mantiene fuertes vínculos con Irán y está considerada como una de las milicias más poderosas de Irak.

Kittleson, que vive en Italia, es una experimentada periodista independiente que ha trabajado en varias zonas de conflicto, como Afganistán y Siria, y trabajó para medios como la agencia italiana ANSA y el diario digital estadounidense ‘Al Monitor’.

Un periodista amigo de Kittleson afirmó al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) que ella se alojaba sola en un modesto hotel en la zona de Saadoun y que se reunieron aproximadamente una hora antes de su secuestro, el 31 de marzo.

“Estábamos sentados juntos cuando la embajada de Estados Unidos la llamó y le advirtió de amenazas reales por parte de milicias iraquíes”, dijo el amigo.

El secuestro de la informadora ‘freelance’ el pasado 31 de marzo se produjo a plena luz del día cuando un coche se acercó a ella mientras esperaba en esa calle del centro de Bagdad y, luego, dos hombres la introdujeron a la fuerza en el asiento trasero del vehículo, según se muestra imágenes de cámaras de seguridad.

Irak concentra el 10 % de los 90 periodistas desaparecidos en todo el mundo, y antes del secuestro de Kittleson, dos periodistas extranjeros y siete iraquíes estaban desaparecidos en el país, todos ellos confirmados o sospechosos de haber sido secuestrados.

El último periodista estadounidense secuestrado fue Steven Sotloff, quien fue capturado en Siria en 2013 y asesinado en 2014, según el CPJ.

En 2023, la investigadora ruso-israelí Elizabeth Tsurkov fue secuestrada en un café de Bagdad y retenida por la milicia proiraní Kataib Hizbulá durante 903 días antes de ser liberada en septiembre de 2025 gracias a un acuerdo negociado por Estados Unidos.

El secuestro de Kittleson se enmarca en la actual guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, en la que varias milicias proiraníes integradas en las FMP, como Kataib Hizbulá, han atacado con drones y cohetes posiciones militares y diplomáticas de Estados Unidos en Irak, mientras que Washington ha respondido con oleadas de bombardeos contra posiciones de la agrupación armada. EFE

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