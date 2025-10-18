Guatemala captura a dos pandilleros más fugados de cárcel de máxima seguridad

Ciudad de Guatemala, 18 sep (EFE).- El Gobierno de Guatemala informó este sábado de la captura de dos pandilleros del Barrio 18 que forman parte de la veintena de reos fugados de una cárcel de máxima seguridad el pasado 12 de octubre, un hecho que ha desatado una crisis política en el país.

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala detalló que la detención se logró gracias a «información de fuentes humanas» en Huehuetenango, departamento (provincia) al noroeste del país.

Los capturados fueron identificados por la Policía como Melcin Gabriel De León, alias ‘Liro Strong’, y Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias ‘Monstruo o Espectro’. Ambos forman parte de un grupo de 20 reos que se fugaron del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II, ubicado al sureste de la capital.

El pasado 13 de octubre, las autoridades informaron de la detención del primero de los fugados, identificado como Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias ‘Black Demon’, un día después de que se confirmara la evasión carcelaria de integrantes de la pandilla Barrio 18, declarada organización terrorista por Estados Unidos.

«Confirmamos la recaptura de dos reos más, de Fraijanes II: Melcin Gabriel De León y Marlon Manolo Martínez Sincuir. No descansaremos hasta atrapar a los 17 restantes. Sepan ellos, y todo el pueblo digno de Guatemala, que sus días en la calle están contados y que los golpearemos con todo el peso de la Ley», escribió el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.

Según la PNC, ‘Liro Strong’ fue detenido originalmente en agosto de 2019 por asesinato y conspiración para cometer exacciones. Tiene una condena de diez años de prisión inconmutables y cuatro antecedentes por delitos como porte ilegal de arma de fuego, soborno y posesión de drogas.

En el momento de su detención, ‘Monstruo o Espectro’, uno de los integrantes de la autodenominada ‘La Rueda’ (un consejo criminal) del Barrio 18, llevaba consigo cinco teléfonos, una peluca y una pistola. Las fuerzas de seguridad señalan que tiene seis antecedentes policiales.

Ambos pandilleros se ocultaban en una vivienda de un residencial exclusivo en Huehuetenango, de acuerdo con las autoridades.

La fuga de los veinte pandilleros del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II fue confirmada por las autoridades el pasado 12 de octubre, desatando una intensa operación de búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad.

Por la fuga de reos, el viernes 17 de octubre se emitieron cuatro órdenes de captura contra exfuncionarios del Sistema Penitenciario a quienes se les acusa de incumplimiento de deberes y cooperación en la evasión. También se emitió una orden contra Claudia del Rosario Palencia Morales, exviceministra de Antinarcóticos, por los delitos de usurpación de funciones y cooperación en la evasión. EFE

