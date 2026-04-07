Guatemala contabilizó 14 personas ahogadas durante festividades de Semana Santa

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Ciudad de Guatemala, 6 abr (EFE).- Guatemala contabilizó 14 muertes por ahogamiento y otros 19 decesos por accidentes de tránsito durante las festividades de Semana Santa, según informaron este lunes las autoridades de protección civil.

El país centroamericano también sumó un total de 121 personas desaparecidas y 995 hospitalizaciones por diversas causas vinculadas al turismo, de acuerdo al resumen de la Semana Santa por parte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Los datos divulgados por las autoridades van desde el 26 de marzo al 5 de abril, donde según cálculos oficiales al menos 3,5 millones de personas se movilizaron para hacer turismo.

Las 14 personas ahogadas perdieron la vida en piscinas, balnearios, lagos o mares, lo que representa una cifra similar a la del año anterior, ya que en la Semana Santa de 2025 fueron 16 los decesos bajo causas similares, con base en datos de la Conred respaldado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

Por su parte, la Policía Nacional Civil guatemalteca registró 2.253 capturas durante la Semana Santa, incluidas 1.289 en flagrancia.

Los principales delitos por los cuales las fuerzas de seguridad realizaron arrestos obedecen a extorsión (136), violencia sexual (111),portación ilegal de armas (122) y homicidios o intento de asesinato (52).

De igual manera, la policía incautó 121 armas de fuego durante la última semana, además de recuperar 21 vehículos y 48 motocicletas robadas.

La nación que preside Bernardo Arévalo de León tuvo como principales destinos turísticos Antigua Guatemala (centro), por sus coloridas procesiones, además de los puertos del océano Pacífico (sur) y Atlántico (noreste), y el lago de Atitlán (oeste). EFE

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