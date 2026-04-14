Guatemala renueva el Constitucional, máximo tribunal, con reto de defender la democracia

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Ciudad de Guatemala, 14 abr (EFE).- Los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal de Guatemala y pieza clave para la defensa de la democracia en el país, asumieron este martes sus cargos para el periodo 2026-2031.

La toma de posesión de los altos cargos fue anunciada por la Corte de Constitucionalidad en un breve comunicado divulgado a través de sus canales oficiales.

El tribunal informó de que la IX Magistratura ha quedado integrada con «el compromiso de ejercer sus funciones con apego a la Constitución Política de Guatemala, garantizando la supremacía constitucional y la protección de los derechos fundamentales».

La magistrada titular Gladys Annabella Morfín Mansilla, designada por el Organismo Ejecutivo, ejercerá durante un año la primera presidencia de la Corte de Constitucionalidad.

Además de Morfín, asumieron como magistrados titulares Astrid Jeannette Lemus Rodríguez, Roberto Molina Barreto, Dina Josefina Ochoa Escribá y Julia Marisol Rivera Aguilar.

Los magistrados suplentes son María Magdalena Jocholá Tujal, Luis Fernando Bermejo Quiñonez, Luis Alfonso Rosales Marroquín, Claudia Elizabeth Paniagua Pérez y José Luis Aguirre Pumay.

En una entrevista publicada este martes por el diario oficial (Diario de Centro América), la presidenta del máximo tribunal aseguró que los casos que lleguen al tribunal serán resueltos con «objetividad».

Morfín resaltó que trabajarán con transparencia, probidad y, «muy por encima de esas dos, legalidad».

La IX Magistratura aspira a renovar la imagen de la Corte de Constitucionalidad, que en los últimos años ha tomado mayor relevancia por decisiones que, según expertos, contradicen la misma Constitución. Además, de la renovación del Tribunal Supremo Electoral y el Fiscal General, en procesos marcados por denuncias de corrupción y tráfico de influencias.

La magistrada presidenta explicó que una de sus misiones será «recuperar la confianza en las instituciones», tras un proceso «muy desgastante en las últimas décadas».

«Estamos empezando un proceso en el cual hay esperanza de que la cosa cambie; yo haré todo el esfuerzo posible. Entiendo que es un órgano colegiado y un voto no cambia la situación», concluyó. EFE

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