Guerra en Sudán ha dejado al menos 234 sanitarios muertos y más de 500 heridos, según ONG

2 minutos

Jartum, 18 dic (EFE).- Al menos 234 profesionales sanitarios de Sudán murieron, 507 resultaron heridos y 59 desparecidos durante los cerca de tres años de guerra que ha convertido al país africano en escenario de la peor crisis humanitaria del planeta, informó este jueves la Red de Médicos de Sudán.

Esa ONG local «ha documentado desde el inicio de la guerra, en abril de 2023, la muerte de más de 234 trabajadores del sector sanitario, mientras más de 507 resultaron heridos y 59 siguen desaparecidos».

Apuntó que un total de «73 profesionales sanitarios se encuentran retenidos en malas condiciones en Nyala», capital del estado de Darfur del Sur, controlada por el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), al igual que toda la vasta región occidental del mismo nombre.

«Estas cifras reflejan la magnitud de las violaciones contra los trabajadores del sector de salud, en clara violación de las leyes internacionales que garantizan su protección durante los conflictos», dijo la ONG en un conunicado.

En ese sentido, la ONG exhortó tanto a las FAR como al Ejército regular a «cesar las violaciones, proteger al personal médico, liberar a los retenidos y revelar el paradero de los desaparecidos», mientras instó a la comunidad internacional y las organizaciones humanitarias a «tomar medidas inmediatas para presionar por la protección del personal sanitario y garantizar su acceso seguro.

Además de devastar numerosas regiones de Sudán, incluidas principales ciudades como Jartum, la capital, la guerra ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y obligado a más de trece millones a desplazarse interna o externamente, según la ONU. EFE

az-fa/amr/mr