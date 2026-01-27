Guillermo del Toro entre los nominados a los premios del Sindicato de Guionistas de EEUU

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 27 ene (EFE).- El cineasta Guillermo del Toro y la guionista brasileña Vera Blasi recibieron este martes sendas nominaciones de los premios del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA), que reconocen a lo más destacado del cine, la televisión, la radio y los medios digitales en el ámbito de la escritura.

El director mexicano compite en la categoría de guion adaptado por su reinterpretación de ‘Frankenstein’ junto a Will Tracy (‘Bugonia’), Chloe Zhao y Maggie O’Farrell (‘Hamnet’), Paul Thomas Anderson (‘Una batalla tras otra’) y Clint Bentley & Greg Kwedar (‘Sueño de trenes’).

En la categoría de guion original, el Sindicato ha reconocido a David Koepp con el suspense de espionaje ‘Confidencial (Black Bag’); Mary Bronstein y el equipo de A24 con ‘Si pudiera te daría una patada’; Ronald Bronstein y Josh Safdie por ‘Marty Supreme’; Ryan Coogler con el suspense de vampiros ‘Los pecadores’ y Zach Cregger con ‘Weapons’.

En el apartado de series de drama, ‘Pluribus’, la serie de Apple TV de la que Blasi forma parte, luchará por alzarse el galardón frente a ‘Andor’, la serie de Disney+ protagonizada por el mexicano Diego Luna; ‘Severance’; ‘The White Lotus’ y ‘The Pitt’.

Tanto ‘The Pitt’ como ‘Pluribus’ y ‘Severance’ se enfrentarán también en la categoría de serie nueva junto a ‘The Studio’, ‘Task’ y ‘La empresa de las sillas’.

Por su parte, el apartado de serie de comedia lo completan ‘Colegio Abbott’, ‘The Studio’, ‘La empresa de las sillas’, ‘Hacks’ y ‘Los ensayos’, mientras que en el de miniserie se encuentran ‘La bestia en mí’, ‘Black Rabbit’, ‘Muerte por un rayo’, ‘Dying for Sex’ y ‘Sirenas’.

Los ganadores de estos premios, que sirven como termómetro para predecir a las favoritas de los Óscar, se darán a conocer el próximo 8 de marzo. EFE

