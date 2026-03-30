Guterres advierte de que muerte de cascos azules en Líbano puede ser crimen de guerra

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Naciones Unidas, 30 mar (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió de que los ataques en el Líbano que han causado la muerte de miembros de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas pueden constituir un crimen de guerra y avanzó que se deberán «rendir cuentas».

Así lo explicó el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en un comunicado difundido en las últimas horas tras conocerse la muerte de un casco azul indonesio de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL o UNIFIL, en inglés) por un ataque «de origen desconocido», que ha dejado a otro gravemente herido.

«Los ataques contra los miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz constituyen graves violaciones del derecho internacional humanitario y de la Resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad, y pueden constituir crímenes de guerra. Será necesario que se rindan cuentas», aseguró el portavoz.

El ataque se produjo en el sur del país, en medio de las hostilidades entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá, que se sumó al conflicto para apoyar a Irán tras el asesinato del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero que desató la guerra en Oriente Medio.

«Este es uno de los numerosos incidentes que han puesto en peligro la seguridad de los miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz, incluso en las últimas 48 horas», declaró el portavoz antes de pedir a las partes que cumplan con el derecho internacional y «garanticen la seguridad del personal y los bienes de las Naciones Unidas en todo momento».

Guterres expresó sus condolencias al entorno del fallecido y deseó una pronta recuperación al herido. En esta línea, agradeció el trabajo de todos los cascos azules y recordó «la importancia de su seguridad y protección, así como de su libertad de movimiento».

«La ONU insta a las partes a que reduzcan inmediatamente la tensión y cumplan plenamente las obligaciones que les incumben en virtud de la resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad», recalcó en el mensaje.

Según The New York Times, otros dos cascos azules pueden haber muerto en otro ataque también en el sur del Líbano, pero la ONU no ha actualizado todavía la cifra de muertos.

Por su parte, la ministra española de Defensa, Margarita Robles, confirmó la muerte de un segundo casco azul indonesio en el Líbano.

Según el último recuento oficial, la ofensiva israelí contra el Líbano ha dejado a 1.189 victimas mortales y 3.427 heridos. EFE

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