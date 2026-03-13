Guterres aterriza en Beirut para una «visita de solidaridad» con el Líbano

1 minuto

Ginebra, 13 mar (EFE).- El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, anunció este viernes su llegada a Beirut para una «visita de solidaridad» con el pueblo de Líbano, en el contexto de la actual ola de ataques entre Israel y el grupo armado Hizbulá.

Los libaneses «no han elegido esta guerra, han sido arrastrados hacia ella», señaló en su cuenta oficial en X.

El secretario general añadió que ni él ni Naciones Unidas «ahorrarán esfuerzos en luchar por el futuro en paz que merecen Líbano y la región». . EFE

