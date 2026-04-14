Guterres denuncia el «pisoteo» del orden internacional en Oriente Medio

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Nueva York, 14 abr (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, denunció este martes «el pisoteo» que sufre el respeto por el orden y el derecho internacional desde que se originó la guerra en Oriente Medio, tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, y alertó de que «la ilegalidad trae caos».

«Este ataque generalizado al derecho internacional tiene consecuencias. La ilegalidad trae caos. La ilegalidad alimenta el sufrimiento. La ilegalidad conduce a la destrucción. Este no es el momento de apartarse del derecho internacional. Es el momento de reafirmarlo», declaró Guterres ante los medios a las puertas del Consejo de Seguridad.

El diplomático portugués anunció que esta semana viajará a La Haya para conmemorar el octogésimo aniversario de la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de la ONU.

«No se trata simplemente de celebrar un aniversario. Se trata de enviar un mensaje claro. Un mensaje de que las Naciones Unidas respaldan firmemente las instituciones y los principios diseñados para proteger la paz, la justicia, la soberanía y la dignidad humana», afirmó.

Guterres defendió que el derecho internacional «se aplica a todos los Estados, sin excepción», y que el respeto por sus normas «no es opcional».

«En un mundo que avanza hacia una mayor fragmentación y una competencia de poder más aguda, el derecho internacional es indispensable. Sin él, la inestabilidad se propaga, la desconfianza se profundiza y los conflictos se salen de control», afirmó.

El secretario general de la ONU hizo hincapié en Oriente Medio, donde la guerra desatada el pasado 28 de febrero evidencia más «el pisoteo» al derecho internacional.

«Es hora de actuar con contención y responsabilidad», dijo tras pedir que se reanuden las negociaciones, que se preserve el alto el fuego y que se respeten los derechos y libertades internacionales de navegación, como en el estrecho de Ormuz.

El portugués lamentó que en los países que sufren las hostilidades en la región, especialmente Irán y el Líbano, se están ignorando «las normas que rigen el uso de la fuerza» y «desatendiendo obligaciones humanitarias».

Pese a las declaraciones de Guterres, en los últimos años algunos de los países que han protagonizado conflictos, como EE.UU., Israel o Rusia, han cargado contra el sistema jurídico internacional y han descalificado decisiones de la Corte Internacional.

Desde mediados de los 80, Washington no reconoce su jurisdicción después de una sentencia de esta en la que le instaba a «cesar y abstenerse» del «uso ilegal de la fuerza» contra el Gobierno de Nicaragua y solo la acepta caso por caso, según su interés.

Este tribunal ha declarado que Israel viola el derecho internacional en los territorios palestinos ocupados y es ante el que Sudáfrica le demandó por genocidio en Gaza. Sin embargo, el Gobierno de Benjamín Netanyahu lo ha descalificado en varias ocasiones.

Rusia, por su parte, ha ignorado el dictamen de la corte, de 2022, de detener sus operaciones militares en Ucrania. EFE

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