Guterres pide a «todas las partes» respetar navegación en Ormuz tras cruce de acusaciones

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Naciones Unidas, 20 abr (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este lunes que se restablezca la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, cuya apertura parecía hecha al comienzo del pasado fin de semana, y que «todas las partes lo respeten».

El portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, expresó en rueda de prensa la «preocupación» del secretario general por la situación en el enclave.

«Seguimos preocupados por las restricciones que se han impuesto, así como por los incidentes marítimos que hemos presenciado en las últimas 48 horas», dijo el portavoz sobre el ataque estadounidense a un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el bloqueo naval del estrecho de Ormuz.

Teherán acusó a Washington de violar el alto el fuego tras el ataque en el estrecho, mientras que Estados Unidos sostuvo que la embarcación había intentado forzar el bloqueo naval y defendió su actuación como una medida de seguridad.

Por su parte, el Ejército iraní denunció que el ataque supone una violación del alto el fuego de dos semanas pactado entre Teherán y Washington y dijo haber respondido con ataques de drones contra barcos estadounidenses.

Guterres pidió el «pleno restablecimiento de la navegación internacional y de la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz», algo que debe «ser respetado por todas las partes».

También dijo que no hay nada que justifique «ataques a la infraestructura civil iraní» o a «ninguna otra que pueda poner en peligro la vida de civiles», al comentar sobre las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, tras señalar que «muchas bombas comenzarán a estallar» si no se alcanza un acuerdo antes del martes por la noche.

Mientras tanto, Teherán afirmó este lunes que por el momento no tiene planes de participar en una nueva ronda de negociaciones con EE.UU., pese a que la delegación estadounidense se encuentra viajando a Pakistán, país mediador. EFE

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