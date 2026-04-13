Guterres pide restablecer la libertad de navegación en Ormuz tras ordenar Trump bloquearlo

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Naciones Unidas, 13 abr (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este lunes que se restablezca «plenamente» la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara bloquear esa vía tras el fracaso de la primera ronda de negociaciones entre Washington y Teherán en Pakistán.

Así lo explicó su portavoz, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria, en la que rechazó el último movimiento de Trump en Oriente Medio, tras ser preguntado por el bloqueo de Ormuz, pero evitando mencionar al presidente.

«Nadie debería hacer nada que menoscabe la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, ya que dicha libertad se basa en el derecho internacional y en una larga tradición; necesitamos que se restablezca plenamente la libertad de navegación para todos», declaró Dujarric.

Tras concluir sin acuerdo la primera ronda de negociaciones entre una delegación de Estados Unidos y una de Irán desde que la ofensiva estadounidense e israelí desató el conflicto en la región, Trump ordenó a la Armada estadounidense el bloqueo de la vía marítima.

El presidente amenazó hoy con «eliminar de inmediato» cualquier buque iraní que se salte el bloqueo.

El portavoz de Guterres defendió que las partes «mantengan el rumbo y reanuden las negociaciones» para evitar volver al conflicto.

«Dadas las diferencias profundamente arraigadas, no es posible alcanzar un acuerdo de la noche a la mañana. El secretario general insta a que las conversaciones continúen de manera constructiva para que se pueda llegar a un acuerdo», declaró Dujarric sobre las negociaciones.

El portavoz defendió que pese al resultado, las propias conversaciones «pusieron de relieve la seriedad de su compromiso y constituyeron un paso positivo y significativo hacia la reanudación del diálogo».

«Quiero subrayar que está claro que no existe una solución militar al actual conflicto en Oriente Medio», añadió. «Es imprescindible que se respete el alto el fuego y que cesen todas las violaciones».

En este sentido, el portavoz agradeció los esfuerzos de Pakistán por acoger las negociaciones entre Estados Unidos e Irán este fin de semana, además de otros países mediadores como Arabia Saudí, Egipto y Turquía. EFE

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