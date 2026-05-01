Guyana se queja de un broche de la presidenta venezolana que incluye un territorio en disputa

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El presidente de Guyana, Irfaan Ali, se quejó el martes del broche con el mapa de Venezuela que usó su homóloga Delcy Rodríguez durante visitas oficiales a dos países del Caribe que incluye al disputado territorio del Esequibo.

El área de 160.000 km2 es centro de un litigo centenario entre Caracas y Georgetown que se reavivó en 2015 cuando el estadounidense ExxonMobil descubrió enormes yacimientos de petróleo.

Rodríguez asumió como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en enero. Como vicepresidenta fue la responsable del caso del Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Durante sus dos visitas oficiales a las islas de Granada y Barbados, Rodríguez lució un broche dorado con la silueta del mapa de Venezuela.

Ali consideró «profundamente lamentable» que en esos encuentros se haya visto la «exhibición prominente de símbolos» que afirman la reivindicación territorial de Venezuela sobre esa zona en disputa.

En una misiva enviada a la Comunidad del Caribe (Caricom), el líder guyanés apuntó que Venezuela no puede pretender normalizar mediante símbolos, mapas, legislación, nombramientos o exhibición oficial un asunto aún pendiente por resolver.

Georgetown pide a la más alta corte de Naciones Unidas que ratifique las fronteras aprobadas en un laudo en 1899, que Venezuela desconoce.

Caracas apela al Acuerdo de Ginebra que firmó en 1966 antes de la independencia guyanesa del Reino Unido, que anuló ese fallo y sentó las bases para una solución negociada.

«El uso de los espacios de Caricom (Comunidad del Caribe) para proyectar o promover una reivindicación territorial contra un Estado miembro corre el riesgo de ser interpretado como aquiescencia o tolerancia», escribió Ali.

El broche que «le obsesiona no es más que la expresión de una verdad histórica, validada con fuerza desde el Acuerdo de Ginebra de 1966, mucho antes de esta escenificación mediática», escribió el canciller venezolano, Yván Gil, en Telegram.

«Ustedes saben que el presidente de Guyana anda con un escándalo porque yo uso siempre el pin (broche) con el mapa de Venezuela, con el único mapa que he conocido en mi vida. Ahora les molesta hasta como uno se viste», respondió más tarde Rodríguez durante un acto político en Carabobo (norte).

«Pronto estaremos en la Corte Internacional de Justicia en los próximos días para ratificar nuestra postura histórica», agregó.

Caricom respondió en un comunicado que los eventos oficiales en países del bloque «no deben utilizarse, ni directa ni indirectamente, para promover o aparentar legitimar reclamaciones».

Rodríguez gobierna bajo la presión de Estados Unidos, aliado de Guyana. Washington asegura que defenderá a Georgetown en caso de un conflicto con Venezuela.

La mandataria aboga por una «negociación de buena fe» para resolver el diferendo territorial.

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