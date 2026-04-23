Guzy, ganadora del WPF: «Es desgarrador ver agentes enmascarados en los juzgados de EEUU»

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Nueva York, 23 abr (EFE).- La fotógrafa estadounidense Carol Guzy, ganadora del World Press Photo of the Year 2026 por una imagen que documenta las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un tribunal de Nueva York, expresó este jueves a EFE que «es desgarrador ver agentes enmascarados en los juzgados y en las calles de EE. UU. y observar cómo las familias se enfrentan a la desesperación y al miedo».

Guzy (Pennsylvania, 1956) retrató cómo agentes enmascarados arrestan a un migrante ecuatoriano sin antecedentes penales, según su familia, tras acudir a una audiencia judicial en Nueva York en agosto del año pasado.

«Las niñas simplemente se aferraban a su padre con tal desesperación que parecía que trataban de evitar que las arrancaran de su lado. Es imposible no sentir el dolor que atraviesa toda la escena», comentó Guzy desde su apartamento en el barrio de Chelsea, en Manhattan, sobre la imagen ganadora. EFE

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