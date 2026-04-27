Hacienda de México refinancia más de 5.600 millones de dólares en tercera operación local

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Ciudad de México, 26 abr (EFE).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México ejecutó una tercera operación de refinanciamiento en el mercado local por 101.368 millones de pesos (unos 5.632 millones de dólares), con la que sustituyó deuda con vencimientos entre 2026 y 2029 por instrumentos de mayor plazo, informó este domingo la dependencia.

La operación, integrada por Cetes, Bonos M y Udibonos, cambió títulos de corto y mediano plazo por papeles con vencimientos entre 2028 y 2046.

“Como resultado, se extendió el plazo promedio de la deuda refinanciada en 4,32 años, fortaleciendo la composición del portafolio y favoreciendo una mayor profundidad y liquidez en el mercado local”, explicó Hacienda.

Del monto recomprado, 28.635 millones de pesos (unos 1.591 millones de dólares) correspondieron a vencimientos de 2026; 34.489 millones de pesos (casi 1.916 millones de dólares), a 2027.

Asimismo, 19.029 millones de pesos (cerca de 1.057 millones de dólares), a 2028; y 19.215 millones de pesos (unos 1.068 millones de dólares), a 2029.

Hacienda enmarcó la operación en su estrategia integral de manejo proactivo de pasivos, prevista en el Plan Anual de Financiamiento 2026, y sostuvo que “las condiciones obtenidas reflejan la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros en la solidez macroeconómica del país”.

La dependencia también afirmó que esta estrategia responde al compromiso del Gobierno de México con la sostenibilidad de la deuda pública, la conducción prudente de las finanzas públicas y los lineamientos aprobados por el Congreso para el ejercicio fiscal 2026.

Esta es la tercera operación de refinanciamiento local del año.

La primera se concretó en enero por 235.552 millones de pesos (unos 13.086 millones de dólares), además de una nueva referencia de Udibonos a 30 años por 10.408 millones de pesos (casi de 578 millones de dólares).

La segunda, anunciada en febrero, fue por 175.648 millones de pesos (unos 9.758 millones de dólares) y permitió sustituir Cetes, Bonos M y Udibonos con vencimientos entre 2026 y 2050 por instrumentos con plazos entre 2027 y 2057.

Con estas tres operaciones, Hacienda ha refinanciado 512.568 millones de pesos (28.476 millones de dólares) en el mercado local en 2026, dentro de una estrategia para reducir presiones de vencimiento y distribuir pagos hacia plazos más largos. EFE

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