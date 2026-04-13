Haití decreta tres días de luto por las víctimas de la tragedia en monumento histórico

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Puerto Príncipe, 13 abr (EFE).- El Gobierno haitiano decretó este lunes tres días de luto, del 14 al 16 de abril, por la tragedia que se cobró la vida de al menos 30 personas el sábado en una estampida en uno de los monumentos históricos más importantes del país, y prometió que los autores de los hechos serán llevados ante la justicia «para que se aclare todo».

Durante este periodo, la bandera nacional ondeará a media asta, «en señal de recogimiento, respeto y unidad nacional», señaló un comunicado, que añadió que, «en este momento de profunda aflicción, el país se inclina con solemnidad ante la memoria de las víctimas y expresa su más sentido pésame a las familias afectadas».

El Gobierno anunció hoy que se hará cargo de los gastos funerarios, al tiempo que llamó a la nación «a la unidad, la dignidad y el sentido de la responsabilidad».

El pasado sábado, al menos una treintena de personas murieron durante una estampida en la Ciudadela Henri, cerca de Cap-Haïtien (norte, la segunda ciudad del país), una enorme fortaleza construida a principios del siglo XIX, pocos años después de la independencia haitiana de Francia.

De acuerdo a datos preliminares de la dirección de Protección Civil, el lugar estaba abarrotado de personas debido a las festividades tradicionales y, en determinado momento, se produjo una estampida con «numerosos» casos de asfixia y pérdidas de conciencia.

Aún se desconocen las causas de esa tragedia mientras que la Justicia y la Policía están investigando y, según el ministro de Cultura y Comunicación (MCC), Emmanuel Ménard, «ya se ha comenzado a interrogar a algunas personas».

El responsable del Instituto de Salvaguardia del Patrimonio Nacional (ISPAN) se encuentra sobre el terreno para realizar las primeras evaluaciones y el representante del Ejecutivo en la región está coordinando con las autoridades judiciales y policiales para que se inicien las investigaciones preliminares, según se informó el domingo.EFE

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