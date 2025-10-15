Hallada una desconocida carta de Friedrich Nietzsche a su obsesionado admirador Otto Busse

Berlín, 15 oct (EFE).- El centro de documentación dedicado al filósofo y escritor alemán Friedrich Nietzsche de la ciudad de Naumburgo (este de Alemania), ha adquirido por 15.000 euros una carta desconocida del pensador a su admirador Otto Busse, que fue encontrada por los responsables de esa institución recientemente en Berlín.

Según explicó a EFE Ralf Eichberg, responsable del Centro de Documentación de Nietzsche, en la carta, en forma de pequeña tarjeta manuscrita, el autor de, entre otros, ‘Así habló Zaratustra’, se dirige a Busse, un obsesivo seguidor suyo, cuya admiración terminó resultando molesta.

El hasta ahora desconocido manuscrito, apareció recientemente en venta a cargo de un comerciante de antigüedades berlinés, lo que provocó la pronta reacción de Eichberg, quien se dio cuenta de la relevancia del documento e hizo las gestiones pertinentes para adquirirlo.

A principios de su carrera, según recordó Eichberg, «Nietzsche era un autor desconocido y nadie quería leer sus escritos».

«Sus libros no se vendían y no tenía público, hasta que enfermó en la última década del siglo XIX y su madre lo cuidó aquí, en Naumburgo; sólo entonces el público se fijó en él y su filosofía», apuntó Eichberg.

«Por eso Nietzsche se alegró mucho, naturalmente, por cada una de las personas que se habían preocupado por él anteriormente y que eran admiradores suyos. Y este Otto Busse, que le había escrito antes a Nietzsche, era uno de esos primeros admiradores, un auténtico fanático, que, por así decirlo, lo idolatraba», indicó.

Tanto es así que, según Eichberg, Nietzsche llegó a escribir: «Otto Busse es todo mi público».

Sin embargo, la relación de Busse y Nietzsche se rompió, al parecer, por la insistencia y antisemitismo del primero, de acuerdo con el responsable del centro de documentación de Naumburgo.

«Otto Busse siguió escribiendo cartas y publicando en una revista antisemita e intentaba atraer a Nietzsche al antisemitismo. Entonces Nietzsche le dijo a su madre que no volviera a abrir las cartas de Otto Busse» porque se volvió «antisemita» y pasó a ser «un enemigo», expuso Eichberg.

Del rechazo del autor a su admirador es precisamente una muestra la carta adquirida por Eichberg y su equipo.

«Esta carta es, sin duda, una carta de rechazo elegante. En ella se puede apreciar lo elegante que era Nietzsche, que también supo encontrar las palabras adecuadas para rechazar al otro, por así decirlo, sin herirlo», explicó Eichberg, sin dar más detalles sobre el documento.

La carta será presentada el jueves en el congreso dedicado a Nietzsche que organiza el centro de documentación de Naumburgo. EFE

