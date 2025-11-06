Hallado con vida exalcalde en estado mexicano de Michoacán tras cuatro días desaparecido

Ciudad de México, 6 nov (EFE).- El ex presidente municipal de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, fue encontrado con vida este jueves tras cuatro días de haber sido reportado como desaparecido, según informó la fiscalía del estado mexicano de Michoacán (oeste).

Correa Gómez llevaba desaparecido desde el pasado 2 de noviembre, cuando fue visto por última vez en la comunidad de Tierras Coloradas, municipio de Hidalgo, Michoacán, según la ficha de búsqueda oficial difundida por la fiscalía, en la que se afirmaba que se temía por su integridad ante la posibilidad de que fuera víctima de algún delito.

Por el momento, se desconoce el motivo de la desaparición del exalcalde y el lugar concreto en el que fue hallado.

Correa Gómez, de 41 años, fue presidente municipal de Zinapécuaro, entre 2018 y 2021, abanderado por el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El exfuncionario fue desaparecido un día después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la noche del 1 de noviembre tras un evento público del Día de Muertos, un crimen que ha conmocionado al país y ha puesto de relieve el recrudecimiento de violencia que vive el estado de Michoacán.

De acuerdo con registros y reportes estatales, desde el 1 de octubre, cuando Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México y hasta el 3 de noviembre, al menos 10 alcaldes o presidentes municipales han sido asesinados en el país. EFE

