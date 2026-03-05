Hallado el cuerpo de la sexta víctima del hundimiento de una pasarela en una playa española

afp_tickers

1 minuto

Los equipos de rescate hallaron este jueves el cuerpo de la sexta víctima del hundimiento el martes de una pasarela en una playa de la ciudad española de Santander, en el norte, informó el delegado del Gobierno.

«Recuperado el cuerpo de Elena. Todo nuestro cariño para su familia y amistades», anunció Pedro Casares, delegado del Gobierno en la provincia de Cantabria, en la red social X.

Casares dio las gracias al cuerpo de operaciones especiales de la Guardia Civil (GEO), por su «trabajo enorme para localizarla».

De este modo, el balance del hundimiento se establece definitivamente en seis fallecidos y un superviviente.

Se trataba de un grupo de jóvenes estudiantes de un centro de formación profesional de la zona que paseaba por la playa de El Bocal, en Santander, cuando una pasarela de madera que unía dos pequeños acantilados se hundió a su paso.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, dijo el mismo día de los hechos que no tenía constancia de que la pasarela se encontrara en mal estado, pero medios locales recogieron el testimonio de un vecino que el día antes había avisado al servicio 112 de que estaba dañada.

Los temporales marinos de cada invierno en España suelen dañar paseos marítimos, escaleras y pasarelas en unas playas que se ven muy acortadas por el empuje del mar, un fenómeno particularmente acentuado este año, en que las borrascas se han sucedido a un gran ritmo.

al/du/avl