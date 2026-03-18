Hallan conexiones eléctricas clandestinas en cárcel paraguaya en zona limítrofe con Brasil

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Asunción, 18 mar (EFE).- Autoridades paraguayas hallaron, tras un operativo de control, conexiones eléctricas clandestinas en celdas de una cárcel de máxima seguridad de la ciudad de Minga Guazú (este), en el departamento de Alto Paraná, fronterizo con Brasil, informó este miércoles el Ministerio de Justicia.

Unos 120 agentes penitenciarios requisaron los ochos módulos del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, una cárcel que fue habilitada en mayo de 2024, indicó el despacho de Justicia en un comunicado.

«Encontramos dos conexiones eléctricas de manera clandestina», dijo el director de Establecimientos Penitenciarios, Rubén Peña, a la Radio Ñandutí, además de un celular y objetos punzantes.

El funcionario admitió que el hallazgo resulta «muy llamativo» debido a que en las celdas no existen interruptores eléctricos.

Peña relató que los reos se ingeniaron para conectar los cables cerca de los focos de la luz para obtener electricidad que las autoridades presumen serviría para cargar teléfonos celulares, cuyo uso está prohibido.

Tras la intervención, se dispuso el aislamiento de tres personas privadas de libertad en el pabellón de máxima seguridad, informó el Ministerio de Justicia. EFE

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