Hallan el cuerpo de una niña aborigen de 5 años desaparecida en zona remota de Australia

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Sídney (Australia), 30 abr (EFE).- La Policía australiana informó este jueves del hallazgo del cuerpo de una niña de cinco años que había desaparecido en la madrugada del domingo en Alice Springs, ciudad remota del Territorio del Norte de Australia (centro del país), en un caso que ha conmocionado a la comunidad local.

La jefa de Gobierno del Territorio del Norte de Australia, Lia Finocchiaro, confirmó en una rueda de prensa desde Darwin que el cuerpo de la menor ya ha sido localizado y que las autoridades centran ahora sus esfuerzos en esclarecer lo ocurrido.

«Como ha señalado la policía, el cuerpo de la niña ha sido encontrado y en estos momentos estamos centrados en apoyar a la familia, a la comunidad y a todo el Territorio del Norte, que están de luto. Ahora los esfuerzos se dirigen a identificar al responsable y llevarlo ante la justicia», declaró.

La menor, de origen aborigen e identificada como Sharon, fue vista por última vez hacia las 23:30 horas del sábado (14:00 GMT) en su vivienda del campamento de Old Timers, un asentamiento mayoritariamente indígena situado en las afueras de Alice Springs.

Al no lograr localizarla, su familia dio aviso a la policía alrededor de la 1:35 de la madrugada del domingo (16:05 GMT del sábado), lo que activó un amplio operativo de búsqueda.

Durante varios días, decenas de agentes, voluntarios y equipos especializados rastrearon una zona de hasta 20 kilómetros cuadrados de terreno agreste, con el apoyo de helicópteros, drones con sensores térmicos, unidades caninas y patrullas terrestres, pese a condiciones climáticas adversas.

El cuerpo fue hallado a unos cinco kilómetros del lugar de la desaparición, en lo que las autoridades calificaron como un «desarrollo increíblemente angustiante». La familia ya ha sido informada.

En el marco de la investigación, la policía busca a un hombre de 47 años que habría sido visto con la menor la noche de su desaparición y que, según medios locales, habría salido de prisión pocos días antes del suceso.

Cerca de 200 miembros de la comunidad participaron en las tareas de búsqueda, mientras que las autoridades mantienen el llamamiento a la ciudadanía para que aporte cualquier información que ayude a esclarecer el caso. EFE

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