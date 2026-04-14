Hallan en un club nocturno clandestino de Ecuador a una menor reportada como desaparecida

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Quito, 14 abr (EFE).- La Agencia Metropolitana de Control (AMC) de Ecuador informó este martes de que clausuró un club nocturno clandestino, en Quito, la capital del país, donde se encontró una menor de edad quien había sido reportada como desaparecida.

Durante el operativo, ejecutado con Policía Nacional y Comisaría, se encontró a la adolescente de aproximadamente 17 años de edad y a tres mujeres quienes, se presume, realizaban actividades vinculadas a explotación sexual, señaló en un comunicado.

Según vecinos del sector, al sitio ingresaban y salían vehículos y personas, en su mayoría hombres, desde tempranas horas de la mañana hasta altas horas de la noche, lo que había generado preocupación en el sector.

El supervisor metropolitano de la AMC, Gustavo Chiriboga, explicó que «el night club funcionaba oculto en el interior de una casa adaptada para que los visitantes, además de mantener encuentros sexuales en habitaciones insalubres, consumieran bebidas alcohólicas en un espacio que operaba como bar».

La Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) se encargó de la protección y custodia de la adolescente encontrada en el sitio.

Por su parte, la Policía Nacional aprehendió a la administradora del establecimiento para las investigaciones del caso.

De acuerdo con el Código Municipal, quienes desarrollen actividades de clubes nocturnos sin contar con los permisos correspondientes pueden enfrentar sanciones de hasta 15 salarios básicos unificados, es decir, hasta 7.230 dólares.

En otro operativo, la AMC clausuró, también en Quito, un inmueble que funcionaba como casa de citas clandestina. Durante la inspección, se verificó que el lugar utilizaba una licencia comercial de restaurante como fachada para evadir los controles municipales.

Según Anghelo Poma, líder zonal de la AMC en La Delicia, en los pisos superiores del inmueble se hallaron habitaciones con camas, preservativos, registros documentales y otros elementos que evidenciarían una presunta actividad vinculada a trabajos sexual.

Durante la inspección también se hallaron droga, entre ellas cocaína y marihuana, así como habitaciones en condiciones precarias. Además, se identificó que las citas eran agendadas a través de un grupo cerrado de Telegram, donde presuntamente se ofertaban estos servicios. EFE

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