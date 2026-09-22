Hallan muerta en su domicilio a la embajadora de Portugal en Bulgaria

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Varna (Bulgaria), 22 sep (EFE).- La embajadora de Portugal en Bulgaria, Ana Maria Ribeiro da Silva, de 66 años, fue hallada muerta este martes en su domicilio de Sofía, sin signos de violencia y con un infarto como la causa más probable del fallecimiento, informaron a EFE fuentes del Ministerio del Interior búlgaro.

Los empleados de la embajada alertaron a la Policía y a los servicios de emergencia después de que la diplomática no acudiera a trabajar y los agentes encontraron el cuerpo en su apartamento del distrito de Lozenets hacia las 14:00 hora local (11:00 GMT).

Fuentes del Ministerio de Exteriores búlgaro indicaron a EFE que han informado del fallecimiento a las autoridades portuguesas y les están prestando la asistencia requerida.

Ribeiro da Silva era embajadora en Bulgaria desde diciembre de 2020 y con anterioridad ocupó el mismo cargo en Eslovaquia y había trabajado también como diplomática en París, Helsinki, Moscú y Viena. EFE

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