Hallan sin vida al ciudadano francés desaparecido en el noroeste de Chad

Nairobi, 13 ene (EFE).- El Gobierno de Chad informó este viernes que fue encontrado sin vida el ciudadano francés Paul Ferreri, quien estaba desaparecido en el noroeste del país.

“Fue encontrado alrededor de las 11.00 horas (10.00 GMT) en las cercanías del campamento turístico de Bachikele, tras intensas operaciones de búsqueda conjuntas durante los últimos dos días por parte de las autoridades locales”, indicó el Ministerio de Desarrollo Turístico, Cultura y Artesanía.

El cuerpo fue hallado en una zona rocosa y accidentada por las fuerzas de defensa de Chad, que contaron con la colaboración de los servicios de inteligencia, apoyo aéreo y comunidades locales.

Equipos médicos confirmaron la muerte del hombre, quien al parecer habría caído por un acantilado, según informaron autoridades a medios locales.

El Ministerio señaló que está en contacto con la embajada de Francia en Chad para coordinar los trámites de repatriación del cuerpo a N’Djamena, la capital del país, y expresó sus condolencias a la familia y allegados del turista francés.

Por su parte, la Cancillería francesa confirmó el jueves que estaba en contacto con las autoridades chadianas tras la desaparición de uno de sus ciudadanos, que asistía al Festival Internacional de las Culturas del Sahara. EFE

