Hamás aplaude la expedición de una nueva flotilla que buscará romper el bloqueo sobre Gaza

2 minutos

Jerusalén, 13 abr (EFE).- El grupo islamista palestino Hamás celebró este lunes la expedición de la nueva Global Sumud Flotilla, que se encaminará próximamente hacia aguas internacionales para, según los organizadores, romper el bloqueo sobre Gaza, llevar ayuda humanitaria a la Franja y situar el conflicto palestino en el foco.

«Saludamos a los valientes activistas que participan en esta gran flotilla por su heroica postura en defensa de los valores de justicia y humanidad, y por su firme rechazo al crimen del bloqueo impuesto por la ocupación terrorista (en referencia a Israel) a más de dos millones de palestinos», dijo Hamás en un comunicado.

Unas 70 embarcaciones y más de 1.000 participantes de 70 países conforman esta flotilla que pospuso ayer su travesía hacia aguas internacionales por meteorología adversa.

A la flotilla se ha sumado la ONG Proactiva Open Armas, liderada por Òscar Camps, y el barco Arctic Sunrise de Greenpeace, para dar apoyo.

El grupo islamista palestino alabó hoy también la «insistencia en desafiar las medidas de ocupación (israelíes) y el terrorismo que ha ejercido contra sucesivas flotillas».

«Confirma el fracaso de la estrategia terrorista sionista para detener los intentos de romper el bloqueo y demuestra la justicia de la causa palestina y el derecho de nuestro pueblo palestino a una vida digna», profundizó Hamás en su comunicado, donde también instó a la comunidad internacional y a la ONU a que protejan a la Global Sumud Flotilla ante un hipotético «ataque criminal» de Israel.

Esta flotilla retoma una iniciativa similar a la impulsada en septiembre de 2025, cuando 42 embarcaciones con 463 participantes fueron interceptados por Israel antes de alcanzar la costa de Gaza, lo que impidió completar la primera misión.

A pesar de estos antecedentes, los impulsores han defendido que la acción se ajusta al derecho internacional y han asegurado que mantendrán el objetivo de llegar a destino, previsiblemente a principios de mayo. EFE

gac/ajs