Hamás celebra que líderes cristianos de Jerusalén se opongan a ocupación de ciudad de Gaza

Jerusalén, 27 ago (EFE).- El grupo islamista Hamás celebró este miércoles que los patriarcados de la Iglesia católica y de la Iglesia ortodoxa de Grecia en Jerusalén pidieran ayer, en una declaración conjunta, que las autoridades israelíes detengan su plan de tomar la ciudad de Gaza y trasladar a su población hacia el sur de la Franja.

«Esta valiente declaración refleja una postura de principios y profundamente humanitaria, que merece el máximo respeto y aprecio», dijo este miércoles en un comunicado el miembro del buró político de Hamás Basem Naim.

Tras reproducir una parte del comunicado de las autoridades eclesiásticas difundido el martes, donde hablan de «sentencia de muerte» ante la idea de que los gazatíes abandonen la ciudad de Gaza y vayan hacia el sur de la Franja, Naim señaló que esa postura encarna el «auténtico espíritu nacional».

También personifica, dijo, la «profunda solidaridad» que une a todos los palestinos, ya sean cristianos o musulmanes, para hacer frente a la «maquinaria de opresión y agresión» que supone Israel.

«La historia recodará que los palestinos, en todo su espectro nacional, se mantuvieron codo con codo frente al ataque constante, firmes en su búsqueda de libertad y dignidad», concluyó el miembro del órgano de dirección política del grupo islamista palestino. EFE

