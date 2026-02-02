Havas compra la consultora Acento de José Blanco y Alfonso Alonso, que seguirán al frente

París, 2 feb (EFE).- El grupo francés de comunicación Havas anunció este lunes que ha comprado una participación mayoritaria en la consultora española Acento Public Affairs de los exministros José Blanco y Alfonso Alonso, que seguirán como máximos dirigentes.

Havas, controlada en particular por el magnate Bolloré, indicó en un comunicado que Acento se incorpora a su red internacional de consultoría en comunicación estratégica y de asuntos públicos H/Advisors, que es como se llamará a partir de ahora.

La agencia española, que tiene ahora más de una cincuentena de profesionales en sus despachos de Madrid, Barcelona y Bruselas, pasará a integrarse así en una estructura con 1.500 empleados en 50 oficinas por todo el mundo.

Al frente de toda ella está el presidente ejecutivo, Stéphane Fouks, que es vicepresidente de Havas.

H/Advisors ya está presente en España desde 2022 con la adquisición de Tinkle. En los últimos años, ha llevado a cabo compras estratégicas en la comunicación y en los asuntos públicos, como las de Gauly Advisors en Alemania, Cunha Vaz % Associados en Portugal, Australian Publiic Affairs en Australia y Klareco Communications en Singapur.

El nuevo propietario, que no quiso precisar el monto de la operación, destacó que los asuntos europeos constituyen una prioridad estratégica y a ese respecto recordó que el pasado año inauguró un nuevo edificio en Bruselas que reúne los equipos de Acento y de Gauly Advisors.

El consejero delegado de Havas, Yannick Bolloré, destacó que «España y Portugal son mercados clave para Havas y estamos muy orgullosos de abrir esta nueva fase de liderazgo para H/Advisors con nuestros colegas de Acento, de Cunha Vaz y de Tinkle».

Bolloré precisó que Alfonso Alonso, José Blanco y el equipo de Acento serán «la referencia en terreno de comunicación estratégica para otras regiones».

Alonso, por su parte, hizo hincapié en que integrarse en H/Advisors es para ellos «la continuación natural» y dijo que «nos sentimos plenamente en nuestro lugar porque compartimos la misma visión, los mismos valores y el mismo compromiso en favor de un consejo de alto nivel para clientes que se mueven en entornos complejos».

«Nos integramos en un gran grupo multinacional implicado de forma resuelta en los asuntos públicos de primera línea, lo que nos permite reforzar nuestra presencia internacional», añadió el que fuera ministro de Sanidad con el Partido Popular.

Fouks, por su parte, señaló que reforzar la «posición de líder en España y en Europa continuando nuestras inversiones en mercados de crecimiento prioritarios como Estados Unidos es esencial para concretar nuestra ambición de construir un grupo de consejo verdaderamente internacional». EFE

