HBO Max llega a Italia y estrenará ‘Portobello’, su primera serie original italiana

Roma, 14 ene (EFE).- La plataforma de contenidos en línea HBO Max desembarcó esta semana en Italia y estrenará su primera serie original italiana, ‘Portobello’, la nueva producción del cineasta Marco Bellocchio protagonizada por Fabrizio Gifuni, disponible a partir del 20 de febrero.

El lanzamiento del servicio en Italia incluye estrenos muy esperados como la precuela del universo de ‘Juego de Tronos’, disponible desde el 19 de enero, y la segunda temporada del drama médico ‘The Pitt’, pero también una apuesta por la producción local.

Presentada en el último Festival de Cine de Venecia, ‘Portobello’ reconstruye la historia del presentador de televisión Enzo Tortora, uno de los rostros más populares de la Italia de los años ochenta, que se vio envuelto en uno de los errores judiciales más graves del país tras ser acusado injustamente de vínculos con la Camorra.

Además de ‘Portobello’, la plataforma ofrecerá la serie ‘Melania Rea – Más allá del caso’, dirigida por Stefano Mordini, que reconstruye el feminicidio ocurrido en 2011, y docuseries italianas como ‘Gina Lollobrigida: Diva Contesa’, sobre la batalla por la herencia de un icono del cine y un intenso melodrama familiar.

Por primera vez, llegarán al público italiano producciones internacionales como ‘Industry’, ambientada en el mundo de las finanzas, o ‘Heated Rivalry’, muy esperada tras su éxito en Estados Unidos, que narra la compleja historiad e amor entre dos jugadores rivales de hockey sobre hielo.

HBO Max también alberga algunas de las series más populares de los últimos años, como ‘The Last of Us’ y ‘Euphoria’,y cuenta con títulos icónicos como ‘Friends’ o ‘Sexo en Nueva York’.

Además de cine y series, la plataforma ofrecerá contenidos deportivos y retransmitirá en directo las competiciones de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026. EFE

