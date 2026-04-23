Heineken vendió menos cerveza en el primer trimestre, pero mantiene las perspectivas

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La neerlandesa Heineken reportó este jueves un retroceso de 0,8% en sus ventas de cerveza en el primer trimestre, pero mantuvo sus previsiones anuales pese a la preocupación sobre «un comercio mundial más complejo e inestable».

La segunda cervecería mundial después de AB InBev registró un volumen de cervezas de 53,6 millones de hectolitros entre enero y marzo, frente a los 54,1 millones de hectolitros en el mismo período de 2025.

«Desde inicios del año, el comercio mundial se volvió más complejo e inestable, lo que tiene repercusiones en la disponibilidad y los costos de la energía en ciertos mercados», aseguró el director general Dolf van den Brink.

«Eso genera presiones inflacionarias susceptibles de afectar la confianza de los consumidores a mediano plazo», lamentó.

La compañía ha enfrentado varios meses de dificultades, y en febrero anunció la eliminación de entre 5.000 y 6.000 empleos en los próximos dos años.

Heineken tiene alrededor de 87.000 empleados en todo el mundo.

Pese a las dificultades, la empresa mantuvo sus previsiones anuales, apostando por un aumento de entre 2% y 6% de su beneficio de explotación excluyendo elementos excepcionales y amortizaciones, su medida de referencia.

«Nuestras previsiones se basan en la hipótesis de una perturbación temporal, y no prolongada, del comercio mundial de energía», indicó la empresa.

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