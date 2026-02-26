Heréu: el Gobierno está haciendo «inversiones históricas» en infraestructuras ferroviarias

Bruselas, 25 feb (EFE).- El ministro español de Industria y Turismo, Jordi Hereu, aseguró este jueves, en el contexto de la crisis de los ferrocarriles en Cataluña, que el Gobierno está llevando a cabo «un proceso histórico de inversión en infraestructura ferroviaria, tanto en lo que afecta a las personas como en lo que afecta a las mercancías».

«Es evidente que venimos de la gestión de una crisis que evidentemente estamos superando, pero hay una cosa que es el corto plazo y, otra, el proyecto a largo plazo», dijo el ministro en declaraciones a la prensa, a su llegada a la reunión que los ministros de Industria de la Unión Europea celebran hoy en Bruselas.

En este sentido, señaló que se están «asentando las bases para la competitividad logística industrial del sur de Europa», donde «no solo Cataluña, sino en toda España, nos jugamos mucho, y por eso, estamos invirtiendo como nunca».

«Tanto los puertos de Tarragona como de Barcelona es evidente que tienen un papel importante logístico en el sur de Europa y, en este sentido, es una cosa que estamos impulsando a través de inversiones que quiero calificar de históricas, porque se están dando en estos momentos como nunca antes se habían dado», continuó Hereu, en referencia a la afectación que ha sufrido el tráfico internacional de mercancías a través de Cataluña.

Ambos puertos han visto frenada su actividad por el cierre del túnel de Rubí (Barcelona), lo que llevó a acumular cerca de 24.000 toneladas de acero en almacenes de Portbou (Girona), que se dirigían en su mayor parte hacia la industria automovilística.

El túnel, no obstante, se reabrió parcialmente el pasado 5 de febrero, tras haber reforzado la estructura ante las grietas que se habían detectado en su bóveda. EFE

