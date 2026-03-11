Hernán Crespo dice que se va «con la cabeza alta» del São Paulo

São Paulo, 11 mar (EFE).- El técnico argentino Hernán Crespo, destituido esta semana del São Paulo de manera inesperada, defendió este miércoles su trabajo al frente del equipo brasileño y dijo que abandona el club «con la cabeza alta».

El exdelantero de la Albiceleste declaró que se marcha «orgulloso del trabajo realizado y del camino construido» y «con la absoluta certeza de haber honrado a esta institución gigante todos los días, independientemente de las adversidades».

En un mensaje compartido en sus redes sociales, el preparador de 50 años agradeció «de corazón» a los jugadores por su «compromiso», tras poner punto final a su segunda etapa en el banquillo del laureado conjunto paulista.

«La unión de nuestro grupo en el día a día y en los partidos demuestran que estábamos en el camino correcto. Fue un honor», expresó.

Crespo fue destituido con el São Paulo, colíder del ‘Brasileirão’ junto con el Palmeiras, ambos con 10 puntos, tras las primeras cuatro jornadas del campeonato.

El entrenador también dio las gracias a «todos los empleados» del Tricolor de Morumbí, que «trabajan diariamente con cariño y un profesionalismo silencioso», así como a los dirigentes y a los «maravillosos aficionados».

«Le deseo al São Paulo todo el éxito en los muchos desafíos que vendrán en el futuro, que estoy seguro de que serán superados. La institución siempre estará por encima de cualquier persona», zanjó.

Según medios locales, la directiva decidió prescindir de sus servicios el lunes pasado por desavenencias en la preparación física y en la confección de los últimos onces que dispuso sobre el césped.

El martes, apenas un día después, el club anunció a su sustituto: el brasileño Roger Machado, que firmó por apenas una temporada.

El São Paulo, todo un tricampeón de la Copa Libertadores, vive actualmente uno de los momentos más turbulentos de su historia.

En el último año, destituyó a su presidente y algunos de sus directivos se han visto envueltos en supuestos escándalos de corrupción que están bajo investigación. EFE

