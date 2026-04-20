Hernández de Cos es candidato más cualificado para suceder a Lagarde, dice sondeo del FT

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Londres, 20 abr (EFE).- El exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos es el candidato más cualificado para suceder a Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo (BCE), según una encuesta hecha entre expertos en política monetaria, informa este lunes el periódico económico Financial Times (FT).

Los 20 expertos consultados este mes por el centro de estudios monetarios OMFIF determinaron que Hernández de Cos encabeza una lista de varios aspirantes al puesto, tras evaluar sus méritos en varias dimensiones, incluyendo experiencia en bancos centrales, reputación de liderazgo y capacidad para generar consenso.

A Hernández de Cos, actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), con sede en Basilea, le siguen el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel; el expresidente del Banco Central Europeo, Klaas Knot; y el gobernador saliente de Francia, François Villeroy de Galhau, indica la encuesta.

El puesto del BCE se designa a través de un proceso poco transparente por los gobiernos de la Unión Europea (UE), y el resultado es difícil de predecir debido a su naturaleza política, dijo al FT John Orchard, vicepresidente de la OMFIF.

Históricamente, ha sido objeto de negociaciones de última hora entre bastidores entre las capitales, agrega el rotativo.

España y Alemania son los dos miembros más grandes de la eurozona que nunca han ocupado el cargo de presidente en los 27 años de historia del BCE.

Sin embargo, debido a que la presidencia de la Comisión Europea está en manos alemanas, se considera un obstáculo clave para Nagel.

Aunque el mandato de ocho años de Lagarde no expira hasta octubre de 2027, ya se habla de los candidatos, lo que sugiere que existe la posibilidad de que la decisión se tome antes de lo previsto, afirmó Orchard.

El pasado febrero, el FT informó de que Lagarde podría dimitir antes de que expire su mandato para que el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, puedan pronunciarse sobre la sucesión antes de las elecciones presidenciales francesas del año próximo. EFE

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