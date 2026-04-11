Hija de exministro de Chávez asegura que niegan medicina y visitas a su hermano detenido

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Caracas, 11 abr (EFE).- Andreína Baduel, hija de Raúl Isaías Baduel -exministro de Defensa de Hugo Chávez y militar fallecido en prisión en 2021 tras 12 años detenido-, denunció este sábado que autoridades niegan la recepción de medicinas y visitas a su hermano y preso político Josnars Baduel, quien fue trasladado recientemente a la enfermería de la cárcel El Rodeo I.

En un video publicado en su cuenta de X, indicó que «un funcionario sin identificación» le notificó hoy que Josnars Baduel tiene las visitas suspendidas, luego de que ella reclamara saber sobre la condición de salud de su hermano.

«Mi único contacto fue intentar comunicarme con él desde las cercanías del penal y exigir respuesta oficial sobre su condición, tras recibir información de otros presos políticos sobre su traslado a la enfermería después de desmayarse por las condiciones de reclusión inhumanas y torturas en El Rodeo I», indicó la también activista.

El pasado jueves, Margareth Baduel, también hermana de Josnars Baduel, indicó que el preso político fue trasladado con «una crisis» a la enfermería de El Rodeo I, una cárcel cercana a Caracas donde presos políticos extranjeros realizan una protesta.

Por su parte, Andreína Baduel relató el viernes que la protesta se inició el miércoles en la tarde, cuando los presos políticos extranjeros salieron al patio para tomar sol y se negaron a volver a sus celdas en protesta por sus condiciones.

Como respuesta, dijo la activista, los custodios reprimieron con golpes, amenazas con armas de fuego y les echaron gas pimienta y lacrimógeno, causando que varios detenidos, incluyendo su hermano Josnars, fueran internados en la enfermería.

«Sé que él está muy mal porque además él había sido torturado en el Helicoide y eso le dejó una afección pulmonar crónica, y evidentemente toda la noche expuesto a tortura y a gases lacrimógenos, pues su organismo colapsó», dijo entonces Andreína Baduel sobre su hermano.

El viernes, la Fiscalía venezolana aseguró que visitó el Rodeo I para investigar los incidentes y verificó el cumplimiento de «procedimientos y protocolos de rigor», pese a las denuncias de los familiares. EFE

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