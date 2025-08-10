Hija de González Urrutia reclama comunicación con su esposo, detenido hace 215 días

The Swiss voice in the world since 1935

Caracas, 10 ago (EFE).- Mariana González, la hija del líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia, reiteró este domingo su reclamo para que se permita la comunicación con su esposo, Rafael Tudares, quien permanece detenido desde hace 215 días, tiempo en el que asegura no se le ha permitido «ni una simple llamada» telefónica.

A través de su cuenta de X, Mariana González reiteró que su esposo se encuentra en «desaparición forzada» al asegurar que desconoce el sitio de reclusión de Tudares, a quien considera detenido de forma «arbitraria».

«Más de 7 meses sin que las autoridades del Estado me permitan comunicarme con él. Me impiden verlo para constatar su vida e integridad física», expresó.

El pasado 23 de junio, González informó que un tribunal acordó el avance a juicio de su esposo por los presuntos delitos de «conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento».

Ese mes reiteró que su esposo no tiene «nada qué ver con el conflicto político que lo mantiene privado de libertad», en alusión a la crisis que se desató en el país tras la denuncia de fraude de la mayor coalición opositora ante la proclamación de Nicolás Maduro como presidente reelecto en los comicios de julio de 2024.

Para ella, su esposo «quedó atrapado injustamente y es una víctima» de este conflicto, que llevó, además, a González Urrutia a exiliarse en España en septiembre del año pasado, desde donde reclama la Presidencia de Venezuela.

La detención de Tudares se produjo el pasado 7 de enero -tres días antes del juramento para un tercer mandato de Maduro-, mismo día en el que también resultaron arrestados el defensor de derechos humanos Carlos Correa -ya excarcelado- y el excandidato presidencial antichavista Enrique Márquez.EFE

