Hollywood muestra signos de recuperación en sus rodajes en los últimos tres meses

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Los Ángeles (EE.UU.), 28 abr (EFE).- La producción cinematográfica de Hollywood ha experimentado una subida en ciertos sectores clave en el primer trimestre de 2026 a pesar del descenso general de rodajes en exteriores de Los Ángeles, informó la oficina cinematográfica FilmLA.

La actividad de producción en exteriores totalizó 5.121 días de rodaje, una cifra que representa un incremento del 10,7 % con respecto al trimestre anterior (de octubre a diciembre del año pasado), indicó la organización asociada de la ciudad y el condado de Los Ángeles en un informe publicado este martes.

Si bien la cifra anual es un 3,3 % inferior a la del mismo periodo en 2025, categorías estratégicas como las series de drama y comedia para televisión comenzaron a registrar avances moderados.

«Aún nos queda mucho camino por recorrer, pero tras años de declive, Hollywood finalmente está repuntando con más producciones y más empleos», declaró la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, en un comunicado.

Esta tendencia positiva en la ficción contrasta con la situación de los programas de telerrealidad, que atraviesan un descenso del 52 % frente al año anterior, situándose en niveles históricamente bajos que no se veían desde la pandemia, de acuerdo con los datos de FilmLA.

«Si bien aún es demasiado pronto para hacer predicciones para los próximos meses, el aumento en los días de rodaje que estamos viendo en categorías clave da esperanzas de un incremento más generalizado en la actividad de producción y apunta al creciente impacto del Programa de Impuestos para el Cine y la Televisión de California en la creación de empleo local», indicó por su parte la directora ejecutiva de FilmLA, Denise Gutches.

El documento refleja estos datos apenas una semana después de que FilmLA anunciara un proyecto de seis meses para reducir los costos de permisos al cine independiente, una medida que busca reactivar las producciones de menor escala y frenar el retroceso en la región.

El anuncio de este programa llega a casi dos meses de que se celebren las primarias para la alcaldía de Los Ángeles, en las que la actual Bass aspira a la reelección en un contexto de creciente debate sobre los costos de producción y la competitividad de la ciudad como destino de rodajes. EFE

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