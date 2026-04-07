Honduras, España y México coproducirán ‘El fuego interior’, filme sobre combustión humana

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Tegucigalpa, 7 abr (EFE).- La coproducción internacional «El fuego interior», que une por primera vez los esfuerzos de Honduras, España y México, abordará el fenómeno de la combustión humana en un largometraje de terror inspirado en la novela homónima del cineasta hondureño Javier Suazo Mejía, cuyo rodaje comenzará a inicios de 2027.

La cinta explora la culpa y la redención a través de una historia de suspenso que ya fue premiada por el programa de estímulo al desarrollo y a la producción fílmica iberoamericana Ibermedia, en sus fases de desarrollo y coproducción, dijo este martes Mejía a EFE.

El proyecto, que reúne talento de los tres países, trata sobre «la combustión humana espontánea, un fenómeno muy particular que consiste en que una persona se incendia de repente, de la nada, y se consume en pocos minutos», explicó el cineasta.

También, señaló que la trama se centra en Fernando, un sacerdote marcado por traumas de juventud, que regresa a su localidad natal, Amapala, en la Isla del Tigre, situada en el Golfo de Fonseca (Pacífico), tras la «muerte carbonizada» de su hermano adoptivo, Félix.

Fernando vuelve a Amapala para «investigar qué pasó (con su hermano) y también para expiar la culpa que trae consigo», enfatizó el director, quien adelantó que el presupuesto de la obra ronda los 570.000 dólares.

El largometraje será producido por la hondureña Zumo Producciones en colaboración con la española El Médano Producciones, y la participación de los productores Ana Isabel Martins, Rafael Álvarez y Aida Herrerías.

Un terror «más allá de lo tradicional»

El actor mexicano Mauro González, quien interpretará al protagonista, expresó a EFE su entusiasmo por incorporarse a un proyecto del que, dijo, se enamoró desde la primera lectura del guión.

“Es una película de terror fantástico que confronta al ser humano con sus peores emociones, con sus peores situaciones”, afirmó González, al destacar que la cinta no se limitará al horror visual, sino que profundizará en el mundo interno de los personajes.

Para el actor, conocido por las series ‘Narcos: México’ y ‘El juego de las llaves’, la propuesta lleva el género «más allá, al terror de la redención y de la culpa, emociones tan cotidianas que vivimos todos día a día».

González, que participó este martes en el lanzamiento oficial de la etapa de financiación y producción de la cinta en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET), destacó que la alianza entre España, Honduras y México consolida un modelo de coproducción para impulsar proyectos conjuntos, como ‘El fuego interior’, una iniciativa que, a su juicio, abordará además un “horror más allá de lo tradicional”.

Además, subrayó la importancia de apostar por «narrativas nuevas» que rompan con la inmediatez comercial y registrar «nuestra imagen, voz y creatividad» ante los derechos de autor.

«La tecnología se debe poner a disposición de uno, no sustituir» al ser humano, señaló el intérprete, quien suma a su trayectoria participaciones en ‘Rencor tatuado’, presentada en el Festival Internacional de Cine de Morelia, y en ‘La diosa del asfalto’, cinta nominada al Premio Ariel, los galardones más importantes de la cinematografía mexicana. EFE

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