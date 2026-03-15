Honduras condena enérgicamente ataques de Irán contra países del Medio Oriente

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Tegucigalpa, 15 mar (EFE).- El Gobierno de Honduras condenó este domingo «en los términos más enérgicos los ataques perpetrados por la República Islámica de Irán» contra varios países del Medio Oriente, «los cuales constituyen una grave amenaza a la paz y la seguridad internacionales».

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras señaló que los ataques de Irán fueron perpetrados contra «el Reino de Bahréin, el Estado de Kuwait, el Sultanado de Omán, el Estado de Qatar, el Reino de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Hachemita de Jordania».

«Honduras expresa su solidaridad con los gobiernos y pueblos de las naciones afectadas y reafirma su respaldo a la Resolución 2817 (2026) del Consejo de Seguridad, que copatrocinó, la cual exige el cese inmediato de los ataques, la protección de la población civil y el pleno respeto al derecho internacional humanitario», subraya la escueta declaración difundida en redes sociales.

Añade que Honduras «valora la situación firme y responsable de los países comprometidos con la defensa de la estabilidad regional, e insta al cese de toda acción que profundice la crisis, en apego irrestricto al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas».

Estados Unidos e Israel iniciaron el 28 de febrero una guerra contra Irán que, según versiones difundidas hoy por fuentes israelíes, podría prolongarse hasta por lo menos dentro de tres a seis semanas.

La situación en esa región del mundo ha creado un ambiente de incertidumbre en Honduras por el alza que han comenzado a sufrir los combustibles. EFE

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