Honduras designa nuevos embajadores en Chile y Nicaragua

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Tegucigalpa, 16 mar (EFE).- Honduras designó este lunes a Rosa de Lourdes Paz como nueva embajadora en Chile y a Francisco Zepeda en Nicaragua, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores del país centroamericano.

Ambos diplomáticos juraron como nuevos embajadores en Chile y Nicaragua ante la canciller hondureña, Mireya Agüero, indicó la misma fuente en sus redes sociales.

El nombramiento de Paz como representante en Chile «responde al interés del Gobierno del presidente Nasry Asfura en consolidar la agenda bilateral y atención a la comunidad hondureña en ese país sudamericano», añade el mensaje.

Señala además que Paz «asumirá sus funciones con el propósito de impulsar iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo y al fortalecimiento de los lazos de amistad entre ambas naciones».

Sobre el nuevo embajador en Nicaragua, señaló que el embajador Zepeda «trabajará en el fortalecimiento del diálogo y la cooperación entre ambas naciones, promoviendo iniciativas de interés común».

Zepeda es un coronel de aviación, ya retirado, que también ha ejercido como secretario de Defensa y embajador de Honduras en Israel, Taiwán y El Salvador, entre otros cargos. EFE

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