Honduras espera beneplácito para que Roberto Flores Bermúdez sea embajador en EEUU

Tegucigalpa, 6 feb (EFE).- El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, informó este viernes de que su Gobierno está a la espera del beneplácito de Estados Unidos para que el excanciller Roberto Flores Bermúdez se convierta en el nuevo embajador del país centroamericano en Washington.

«Estamos a la espera de que el Gobierno norteamericano nos dé el beneplácito», confirmó Asfura a la prensa antes de partir hacia Estados Unidos, donde el sábado mantendrá un encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump.

La reunión privada, que se celebrará en la residencia de Trump en Mar-a-Lago (Florida), tiene como objetivo abordar la agenda bilateral, con especial énfasis en migración, seguridad y el impacto de los nuevos aranceles comerciales, según el Ejecutivo hondureño.

Flores Bermúdez, un diplomático de carrera, fue canciller en el Gobierno de Carlos Flores (1998-2002) y ha desempeñado altos cargos en las Naciones Unidas.

También representó a Honduras ante el Reino Unido, Suiza, Alemania y el propio Estados Unidos en periodos anteriores. EFE

