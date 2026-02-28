Honduras exhorta «a todas las partes a la moderación» y a proteger a los civiles

Tegucigala, 28 feb (EFE).- El Gobierno de Honduras exhortó este sábado «a todas las partes a ejercer la máxima moderación, proteger a la población civil y privilegiar la vía diplomática para alcanzar una solución sostenible», tras el ataque armado de Israel y EE.UU. a Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.

«Honduras reafirma su compromiso histórico con la paz, la solución pacífica de las controversias y el respeto a la Carta de las Naciones Unidas», indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores del país centroamericano en un comunicado.

Además, instó a los ciudadanos hondureños que se encuentran «en Irán, Kuwait, Catar, Baréin, Emiratos Árabes, Israel y zonas circundantes a permanecer en lugares seguros y evitar zonas de riesgo y áreas abiertas».

También les recomendó mantenerse informados exclusivamente mediante canales oficiales y fuentes verificadas, acatar las disposiciones de las autoridades locales sobre restricciones de movilidad y medidas de seguridad, y comunicarse con las sedes diplomáticas hondureñas en Jerusalén, Kuwait y Doha para registro consular y asistencia.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que ha respondido lanzando misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región.

El Ejército israelí, que inicialmente informó de un «ataque preventivo», señaló posteriormente que la ofensiva se ha producido contra «decenas de objetivos militares y se llevó a cabo como parte de una amplia operación conjunta y coordinada contra el régimen». EFE

